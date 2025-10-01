前走のブリーダーズゴールドＣで３着だったオーサムリザルト（牝５歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ジャスティファイ）はＪＢＣレディスクラシック（１１月３日、船橋競馬場・ダート１８００メートル）を目指すことになった。鞍上は引き続き、武豊騎手＝栗東・フリー＝。すでに栗東に戻り、調整を再開している。昨年は同時期に米国のＢＣディスタフを目指したが、現地入り後の検査で出走への許可が出ず、出走取り消しになった。池江