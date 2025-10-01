■これまでのあらすじ娘のメメにイヤイヤ期が来て、予想以上に思い通りにいかないと気づいたまろは、自分の負担を減らして対応するようにしていた。そんなある日、メメが泣きすぎて嘔吐。するとすぐに泣き止んで「やっとメメちゃんに戻った」と言い出して…。この発言にまろは、いつもの自分に戻りたかったけどどうすることもできずに苦しんでいたのだと想像。こうなるのも当然と思え、少しおおらかになれるのだった。■ママがイヤ