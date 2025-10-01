学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝（１３日、島根・出雲市＝６区間４５・１キロ）に登録された選手で、１万メートル自己ベスト（２６分５７秒３０）最速を誇る米国アイビーリーグ選抜のグラハム・ブランクス（２３）＝ハーバード大＝が、チーム２５回目の出場で初の３位以内、あるいは初優勝を目指す思いを明かした。「自分の区間で最高のパフォーマンスを発揮し、チームの優勝や表彰台の可能性を最大限に高めたいと思います」などと
