現役の小学校教師の男らが児童を盗撮した画像をSNSのグループで共有していたとされる事件で、新たに東京都の小学校に勤務する男が逮捕された。逮捕されたのは、東京・豊島区立の小学校教師・澤田大樹容疑者（34）で、女子児童の裸を撮影した画像などを性的欲求を満たす目的で所持していた疑いが持たれている。澤田容疑者は容疑を認め、「3年前に教員になり、子どもと接するようになってから児童ポルノを集めるようになった」と話し