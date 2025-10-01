俳優の畑芽育と7人組グループ・なにわ男子の大橋和也がW主演した映画『君がトクベツ』がドラマ化、MBS／TBSドラマイズム枠で放送されている。第3話からは、アイドル・大山心役としてTHE SUPER FRUITの小田惟真が出演。このほど第4話の場面写真も先行公開された。【写真】畑芽育“さほ子”を大橋和也“皇太”がハグ今作は幸田氏による少女漫画『君がトクベツ』（集英社マーガレットコミックス刊）を実写化。過去のトラウマから