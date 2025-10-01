フィリピンのセブ島付近で9月30日夜遅くマグニチュード6.9の地震があり、少なくとも26人が死亡し、140人以上がけがをしました。日本時間の30日午後11時ごろ、フィリピン中部のセブ島沖を震源とするマグニチュード6.9の地震がありました。現地の映像では、地震後に大勢の市民が建物の外に避難する様子や、教会が崩れている様子が確認できます。フィリピン災害対策当局は、セブ島で少なくとも26人が死亡し、147人がけがをしたと発表