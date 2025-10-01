アメリカのトランプ大統領は、10月10日に発表されるノーベル平和賞に自身が選ばれなければ「アメリカへの大きな侮辱だ」と不満をあらわにしました。トランプ氏は9月30日、南部バージニア州の基地で軍幹部らを前に演説し、インドとパキスタンの停戦仲介など「7つの戦争を終わらせた」と従来の主張を展開しました。アメリカのトランプ大統領：（自分の）ノーベル賞受賞は絶対にない。何の功績もないやつが受賞するのだ。だがそれは我