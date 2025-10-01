1日朝早く、大分県中津市のJR日豊本線の線路上で女性が列車にはねられ亡くなりました。 事故の影響で特急列車などに運休や遅れが発生しています。 事故があった中津市鍋島 事故があったのは中津市鍋島にある日豊本線の鍋島踏切から北九州市方面におよそ80メートル進んだ線路上です。 警察などによりますと、1日午前4時40分ごろ下りの貨物列車が線路上に立っていた女性をはねました。 事故があ