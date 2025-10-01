国はきょう日本郵便に対して、188台の車両の使用停止処分を通知しました。富山県内では2つの郵便局の車両が使用できなくなります。国土交通省はきょう、日本郵便の全国111営業所の188台に対し、車両の使用停止の処分を通知しました。自動車運送事業者は、運行の業務をしようとする運転者、また業務を終了した運転者に、飲酒の有無などを確認する点呼を行わなければなりませんが、点呼をしていなかった、または点呼していないのにし