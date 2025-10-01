■MLBナ・リーグワイルドカードシリーズ1回戦ドジャース−レッズ（日本時間1日、ドジャー・スタジアム）ドジャーズの大谷翔平（31）が本拠地でのレッズ戦に“1番・DH”で出場。6回の第4打席でこの試合先頭打者弾に続き、2本目となる2ラン本塁打を放った。第1打席ではレッズ先発の右腕H.グリーンを相手に、4球目161キロのフォーシームを振り抜くと、ものすごい打球音とともにライトスタンドへ一気に吸い込まれた。2回の第2打席