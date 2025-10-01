アメリカでは、政府のつなぎ予算をめぐる与野党の対立が激化しています。このまま予算が成立しなければ、まもなく一部の政府機関の閉鎖が始まる見通しです。「法案は可決されませんでした」アメリカの連邦議会上院は30日午後、いわゆるつなぎ予算案の採決に進むための動議を否決しました。予算の成立は絶望的で、このあと10月1日を迎える日本時間のきょう午後1時以降、政府機関の一部閉鎖が始まる見通しです。アメリカトランプ大