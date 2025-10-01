新工場棟の竣工式に出席した三菱電機の漆間啓社長（右から2人目）ら＝1日午前、熊本県菊池市三菱電機は1日、電気自動車（EV）などの電力制御に使われる次世代パワー半導体の新工場棟の竣工式を熊本県菊池市で開いた。EVのほかエアコンや産業用ロボットも需要が伸びるとにらみ、生産強化のため自社工場の敷地内に新設した。既存設備の増強と合わせ、投資額は約1千億円。市場動向を見て来年4月の当初予定を前倒しし、今年11月に稼