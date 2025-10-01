福岡県警は1日、窃盗の疑いで逮捕した暴力団系の日本人集団「JPドラゴン」の構成員らが拠点としていたフィリピンの一軒家などから、約20万人分の個人情報が見つかったと明らかにした。フィリピン当局が資料やパソコンなどを押収し、警察庁に引き渡した。県警は特殊詐欺に利用されていたとみて捜査する。県警によると、個人情報はA4の紙約4600枚にまとめられていた。氏名や住所、固定電話とみられる番号が記載され、実際に詐欺