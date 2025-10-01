中国では、きょう、建国記念日にあたる「国慶節」の大型連休が始まりました。連休中、延べ23億人以上が移動すると見込まれています。記者「大型連休が始まりました。上海の高速鉄道の駅は多くの人でにぎわっています」きょう始まった「国慶節」に伴う大型連休。初日のきょうだけで3億4000万人が移動すると見込まれていて、上海の駅も朝から大混雑です。記者「北京の空港では日本行きの便のカウンターに長い行列ができています」中