アメリカ議会では予算案成立のめどが立たず、一部の政府機関が日本時間の1日午後、閉鎖される見通しとなりました。アメリカ議会では今の予算措置が9月末で期限を迎えるため、与野党が協議を続けていました。予算案に医療保険の補助金延長を盛り込むよう求めていた野党・民主党に対し、トランプ大統領は政府職員の解雇などに言及し、圧力をかけましたが、結局、予算案は成立しませんでした。このため、日本時間の1日午後1時すぎから