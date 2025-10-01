◇MLB ドジャースーレッズ(日本時間1日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手がワイルドカードシリーズ初戦でこの日2本目のホームランを放ちました。ナ・リーグ西地区優勝を果たしたドジャースはレッズとワイルドカードシリーズで対戦。先に2勝した方が地区シリーズへ進むことが出来ます。6回に迎えた第4打席、2アウト1塁の場面で打席に入ると、3番手のコナー・フィリップス投手のスイーパーをライトスタンドへ運び、こ