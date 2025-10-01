◇MLB ドジャースーレッズ(日本時間1日、ドジャー・スタジアム)ドジャースが5本のホームランで大量リードをつかんでいます。初回に大谷翔平選手のポストシーズン第1号からスタートしたドジャースの攻撃。3回に2つの四球などで1アウト2・3塁とチャンスを作ると、テオスカー・ヘルナンデス選手が特大の一発。さらに続くトミー・エドマン選手がライトスタンドへ着弾させました。これだけでなく5回に再びT・ヘルナンデス選手が右中間へ