9月30日夜、阿賀町で買い物から帰宅途中の50代の女性が、クマに襲われてケガをしました。命に別条はありませんでした。警察などによりますと、30日午後7時すぎ、阿賀町津川の町道で50代の女性が買い物からひとりで歩いて帰宅していた際、クマに襲われました。女性は左腕を噛まれたほか右腕や腹をひっかかれて出血するケガをしました。近くの民家に助けを求め、民家の住人が消防に通報し病院に搬送されましたが、命に別条はありませ