櫻坂46の井上梨名が、10月29日にリリースされる13thシングル『Unhappy birthday構文』の活動をもって卒業することを発表した。2018年に『坂道合同新規メンバー募集オーディション』に合格し、欅坂46の二期生としてグループに加入してから7年。今回、二期生メンバーとしては久しぶりの卒業となり、改名後の櫻坂46の重要な区切りともなるだろう。 （関連：【画像】櫻坂46卒業を発表した井上梨名