毒性が強く、刺されると死に至る可能性もあるヒアリが新潟東港で見つかりました。県内でヒアリが確認されるのは初めてです。ヒアリは体長2.5ミリ以上で体が赤っぽいのが特徴です。特定外来生物に指定され、刺されると焼けるような痛みがあり、処置が遅れると、アレルギー反応により死に至る可能性もあります。環境省は毎年春と秋に全国の港で特定外来生物の侵入を調べていて、9月末、新潟東港で約20匹のヒアリを確認しました