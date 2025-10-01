さめざめが、ニューEP『同じ東京の空の下で』をヴィレッジヴァンガードレコーズよりデジタルリリースをした。 （関連：さめざめ、インディーズ回帰作で“表現の歯止め”外すあらゆる感情を表現した歌世界に迫る） この夏始動した、ヴィレッジヴァンガードによる音楽レーベル VILLAGE VANGUARD RECORDSの第2弾アーティストとして参加することとなったさめざめ。本作には、