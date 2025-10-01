¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û Èª²ê°é¡ßÂç¶¶ÏÂÌéW¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡Ù¤è¤ê¡¢THE SUPER FRUIT¾®ÅÄ°Ô¿¿¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÂè4ÏÃ¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬Àè¹Ô²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£THE SUPER FRUIT¾®ÅÄ°Ô¿¿¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦Âç»³¿´Ìò¤Ç½Ð±é¡ª ËÜºî¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ²½¤¬¾ðÊó²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¤äÈÝ¤ä¡¢ÆüËÜ¤ÎX¡ÊTwitter¡Ë¤Î¥È¥ì¥ó¥É1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£9·î30Æü¤Ë3ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤µ¤Û»Ò¡ÊÈª²ê°é¡Ë¤È¹ÄÂÀ¡ÊÂç¶¶ÏÂÌé¡Ë¤¬¤è¤¦¤ä¤¯·ë¤Ð¤ì¤¿»Ñ¤Ë´¶¶Ë¤Þ¤ëÀ¼¤â¡£¤µ¤é¤ËÂè3