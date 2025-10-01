昨シーズンは下馬評を覆し、初の天皇杯優勝、B1西地区制覇、そしてBリーグ準優勝と快進撃を見せた琉球ゴールデンキングス。再び優勝候補として他チームからマークされる立場となったが、チームに「慢心」の二文字はない。 桶谷大ヘッドコーチがチームに植え付けるのは、昨シーズンの躍進を支えた「アンダードッグ」の精神だ。追われる立場となってもなお、ハ