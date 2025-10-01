luvが、4曲入りEP『The Seeds』を10月29日にリリース。あわせて本作よりリードトラック「meguri」が10月8日より先行配信される。 （関連：muque、レトロリロン、yubiori、まんぷく……リアルサウンド編集部がいま気になるバンドをピックアップ） リードトラック「meguri」は、ストリングスが印象的なluvらしいあたたかなソウルサウンドと、人とのめぐりあいを綴った切ない歌詞が秋の入り口にぴったりな楽