１日前引けの日経平均株価は前営業日比５２１円３７銭安の４万４４１１円２６銭と続落。前場のプライム市場の売買高概算は１１億６０８万株、売買代金概算は２兆６２６６億円。値上がり銘柄数は７５、対して値下がり銘柄数は１５３０、変わらずは１０銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場はリスク回避の流れが強まり、日経平均は５００円を超える下げとなった。前引け時点でプライム市場全体の９５％の銘柄が下落した。前