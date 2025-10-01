誰もがなり得る認知症への理解を深めようとセミナーが開かれました。 【写真を見る】「何もさみしいことはない」若年性アルツハイマー型認知症と診断された男性が講演認知症への理解を訴える（山形） このセミナーは高齢化社会の中で認知症についての理解を進め、やさしい地域をつくっていこうと山形市が開いたものです。 山形市では２０４０年度に人口のおよそ３７％が６５歳以上の高齢者になると予測さ