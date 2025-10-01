下関のおいしい商品を市民と行政と一緒に広める取り組み「おいしも！たのしも！」に認定された事業者に市長から認定証が贈られました。「おいしも！たのしも！」に認定されたのは辛子明太子やハチミツ、ちくわや鹿肉のハンバーグなど下関の事業者10社が手掛けた商品です。授与式では下関市の前田市長から事業者に認定証が手渡されました。「おいしも！たのしも！」プロジェクトはまだ知られていない下関の商品を日本全国にPR