Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramを更新。ディオールのトップスを取り入れたモノトーンコーデを披露した。 【画像】秋の装いの佐久間大介／センスが光る佐久間大介の私服コーデ ■ディオールのトップスにゆるシルエットパンツを合わせモノトーンで統一した佐久間大介 佐久間は「秋服を着るのは実に一年ぶりです (^^)」というコメントとともに私服ショットを公開。 今回のコー