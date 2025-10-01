福島県いわき市の「旅館こいと」で、11月29日にコスプレ初心者向けの市民講座「コスプレイヤー入門」が開催されます。主催は磐崎公民館。地域の観光拠点である温泉旅館を舞台に、サブカルチャーの文化であるコスプレを組み合わせた、ユニークな試みとして注目されています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■旅館こいとの“コスプレ歓迎文化”会場となる旅館こいとは、普段からコスプレイヤーを歓迎してい