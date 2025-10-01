前田大然はこの夏、セルティックからの移籍を望んだ。個人合意にも至ったことを明かしている。だが、クラブから認められず、残留することになった。日本代表合流時にこのことを明らかにしてから、前田は大きな重圧にさらされている。退団を望んだことがモチベーション低下を表すと指摘され、今季のパフォーマンスが低調な原因とも言われた。だが、宿敵レンジャーズのOBであるスティーブン・ネイスミスは、前田の発言が必ずし