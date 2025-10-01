日経225先物は11時30分時点、前日比460円安の4万4470円（-1.02％）前後で推移。寄り付きは4万4830円と、シカゴ日経平均先物清算値（4万4855円）にサヤ寄せする形から、やや売りが先行して始まった。現物の寄り付き時には4万4940円とプラス圏を回復する場面もみられたが買いは続かず、直後には一気に4万4500円台まで売られた。売り一巡後に4万4800円辺りまで下げ渋る場面もみられたが、終盤にかけて下へのバイアスが強まり、4万44