1日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝147円91銭前後と、前日午後5時時点に比べ14銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝173円62銭前後と25銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース