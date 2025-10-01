1日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比540円安の4万4470円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万4411.26円に対しては58.74円高。出来高は2万7003枚となっている。 TOPIX先物期近は3088ポイントと前日比54.5ポイント安、現物終値比3.91ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 44470-