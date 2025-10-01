国家水素エネルギー・燃料電池自動車実証評価プラットフォームの最新データによると、中国における燃料電池自動車の規模は今年の9月末時点で2万台を突破しました。最新データが示すところでは、中国では2021年に燃料電池自動車の実証応用を開始して以来、京津冀（北京・天津・河北省）、上海、広東の五大実証都市群では累計で2万台以上の燃料電池自動車が普及し、水素ステーション200カ所が建設されました。車両の純水素走行距離は