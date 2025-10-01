去年11月、勤務する高校で女子生徒の尻を触ったとして暴行の罪に問われている教員の男の裁判で検察側は30日罰金10万円を求刑しました。暴行の罪に問われているのは岩国市の教員（55）です。起訴内容などによりますと被告は去年11月教頭として務めていた岩国市内の県立高校の校舎内で女子生徒の尻を服の上から両手で触ったとされています。被告は去年11月に不同意わいせつの疑いで逮捕・送検されていましたが山口地検岩国支部はこと