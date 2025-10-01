さんいん中央テレビでは、新たなコンテンツ企画を募集する「DOPAMINE(ドーパミン)」プロジェクトの第2期募集受付を、1日からスタートした。「DOPAMINE(ドーパミン)」プロジェクト「DOPAMINE」は、新しい刺激と感動を通じて人々に興奮と喜びをもたらすことを目指す、コンテンツ発掘プロジェクト。映画、ドラマ、漫画などジャンルを問わず、独創的で挑戦的な企画を広く募集する。最優秀企画(1作品)には、企画実現に向けた制作予算と