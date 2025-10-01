9月30日に双子男児を出産したタレントの中川翔子が1日、自身のインスタグラムを更新し、出産を振り返るとともに今の心境をつづった。中川翔子中川は、我が子との3ショットを添えて「双子男子、あわせて5キロ以上！が爆誕してくれて人生においてレアすぎる体験をした一日本当に無事に健康に産まれてくれてホッとしています」とコメント。「まだ今日は別室で安静にしつつ、なので昨日感じたレアな気持ちを絵日記にしました」と我が