フジテレビ系バラエティー『小泉孝太郎＆ムロツヨシ自由気ままに2人旅』（2日後7：00）が1日に放送される。小泉孝太郎とムロツヨシ、気心知れた20年来の親友である２人が、７年目となる今回も休みを合わせて自由気ままな旅に出る。【写真】若い！顔がシュッとしている10年前のムロツヨシ熱海駅前から旅をスタートさせる後編。どうやら小泉は熱海でどうしても気になっている場所があるそうで…。それは、1959年に築城された