歌手の氷川きよしが、約4年ぶりとなる全曲オリジナルのニューアルバム『KIINA.』を11月19日にリリースすることが決定。最新のアーティスト写真とジャケット写真も公開された。【画像】期待大…！約4年ぶりのアルバム『KIINA.』ジャケット同作には、歌手活動再開第1弾として話題を集めた小室哲哉プロデュースの「Party of Monsters」をはじめ、作詞に松本隆、作曲にGLAYのTAKURO、プロデュース＆編曲に亀田誠治を迎えた「白睡蓮