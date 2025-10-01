サザンオールスターズが今年開催した全国アリーナ＆ドームツアー『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』のツアーファイナルとなった東京ドーム公演が、U-NEXTにて26日午後6時30分より独占配信されることが決定した。Blu-ray＆DVDとしてのパッケージリリース（11月19日）に先駆けた、“完成披露”最速先行ライブ配信となる。【写真】感動のラストシーンを収めたBlu-ray & DVD『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』ジ