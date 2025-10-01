調理家電ブランド「recolte（レコルト）」を展開するウィナーズ（東京都渋谷区）は、電気ケトル「スマートケトル スリム REK-1」を2025年9月30日に発売。シンプル操作で飲み物ごとに最適な温度が選べる1人分に適するという容量330ミリリットルで、デスクやベッドサイド、旅行などにも持ち出せるタンブラーのようなスリムサイズを実現した。コードは脱着可能で持ち運びがしやすく、AC100〜240ボルトに対応し、国内外で利用可能だ。6