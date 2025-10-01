NHKの連続テレビ小説『あんぱん』の特別編が、9月29日から10月2日までの4夜連続で放送中。今回は「男たちの行進曲」に出演したいせたくや役・大森元貴がコメントを寄せた。【写真】本編シーンの別カット特別編は全4回。第1回は高橋文哉演じる辛島健太郎のプロポーズ秘話、第2回は原菜乃華演じるメイコの初舞台、第3回は大森元貴が演じるいせたくやのスランプ、第4回は古川琴音演じる中尾星子の決意と、それぞれのキャラクター