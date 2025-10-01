「ももいろクローバーZ」の佐々木彩夏（29）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。人気韓国アイドルのコンサートへ行ったことを報告した。「#推し活 してきました」とつづって公開したのは韓国の9人組ガールズグループ「TWICE」のグッズを手にしたショット。ナヨンのメンバーカラーであるスカイブルーの団扇カバー、トレカカバーをアピールした。グッズのTシャツに黒のショート丈ボトムス、黒のウエスタンブーツで統一