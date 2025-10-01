動画配信サービス「Netflix」で9月25日から配信が始まった人気シリーズ『今際の国のアリス』シーズン3。Netflix週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）で2位を獲得、世界87の国と地域でTOP10入りを果たした。さらにシーズン1もグローバルTOP10で7位を獲得。日本のNetflix週間シリーズTOP10では、シーズン3が1位、シーズン1が7位、シーズン2が9位に入る反響を呼んでいる。【画像】全部で15点、『今際の国のアリス』シーズン3の場