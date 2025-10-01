2024年12月25日に発売された注目モデル。ついに試乗車が登場し、その実力を公道で体感できるようにBMWのハイパフォーマンスモデル「M5」に、ついに、"ツーリング（ワゴン）"仕様が初登場！しかもその正体は、PHEVなのに常識をぶち壊す超ド級スペックって......マジか!?というわけで、自動車研究家・山本シンヤ氏が公道でガチ試乗。日常使いできるのか、それとも刺激が強すぎるのか？その実力を徹底検証してみた！【写真】BMW