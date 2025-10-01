10月はラジオやテレビの「受信環境クリーン月間」です。受信環境について考えるイベントが、熊本市で始まりました。 【写真を見る】ラジオ・テレビのアンテナや配線、大丈夫？電波障害や受信環境を考えるイベント熊本市で1日午後4時まで 「サクラマチクマモト」のエントランスでは、ラジオやテレビの電波障害の防止や良好な受信環境について広く知ってもらおうと「受信環境クリーンフェア 2025」が開かれていま