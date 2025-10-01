国立音楽大学が、2026年6月26日から28日の3日間にわたり、創立100周年記念事業「くにおん100フェス！」を開催します。今回は、最終日に行われるDAY3「Circle of Music」の出演者第三弾が発表されたほか、100周年を記念したコラボレーション商品の展開についても明らかになりました。 国立音楽大学 創立100周年記念事業「くにおん100フェス！」 国立音楽大学の創立100周年を記念して開催される「くにおん100フェス