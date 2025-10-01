ゴルフ界をリードしてきたシニア選手たちが競い合う「コマツオープン」。2日の開幕を前に、選手たちが会場となった石川県の小松カントリークラブで、最終調整に臨みました。 大手建設機械メーカーのコマツが主催する、男子ゴルフのシニアツアー「コマツオープン」。創業の地、石川県小松市での開催は、ことしで18回目となります。雨上がりとなったこの日の練習ラウンドでは、選手た