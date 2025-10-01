【モデルプレス＝2025/10/01】STARTO ENTERTAINMENT所属の先輩アーティストとジュニアが出演する音楽番組「Star Song Special Season2」が、10月2日（隔週木曜午後4時〜／。Prime Video・DMM TV）より配信開始。このたび、披露曲とトーク内容が一部解禁された。【写真】Hey! Say! JUMP、スーツ姿できらびやかに踊る◆「Star Song Special Season2」始動同番組は、“スタソン”ならではのスペシャルなライブや、先輩アーティストと