最近では都会でも「屋上農園」などといった小規模農業を始めることができる環境が整いつつあります。筆者自身、興味がありながらも野菜を育てるために何が必要なのかいまいちよく分かっていないのが正直なトコロ。そこで、藤井ファーム（兵庫県西宮市）の藤井聖子さんに取材しました。農業を始めるにはどうすればいい？農業に着手するあたり、まず何から始めたらいいのでしょうか？藤井さんは「目的の設定が大事」と話します